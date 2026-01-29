İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2026 Perşembe / 11 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4068
  • EURO
    52,0926
  • ALTIN
    7416.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Maduro sonrası Venezuela kararı: Ticari uçuşlar yeniden açılıyor
Dünya

Maduro sonrası Venezuela kararı: Ticari uçuşlar yeniden açılıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Maduro'nun kaçırılmasının ardından Venezuela için aldığı yeni kararını açıkladı. Venezuela hava sahasının ticari uçuşlara yeniden açılacağını ve Amerikalıların bu ülkeye “güvenle” seyahat edebileceğini duyurdu.

AA29 Ocak 2026 Perşembe 21:35 - Güncelleme:
Maduro sonrası Venezuela kararı: Ticari uçuşlar yeniden açılıyor
ABONE OL

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği 2026 yılının ilk kabine toplantısında, Venezuela ile ilgili güncel duruma ilişkin açıklamada bulundu.

Trump, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'e atıfta bulunarak, "Az önce Venezuela Devlet Başkanı ile görüştüm ve ona Venezuela üzerinde tüm ticari hava sahasını açacağımızı bildirdim." dedi.

Venezuela hava sahasının ticari uçuşlara en kısa zamanda açılması için ABD Ulaştırma Bakanlığına ve orduya talimat verdiğini kaydeden Trump, Amerikalıların artık Venezuela'ya gidebileceklerini ve "orada güvende olacaklarını" söyledi.

Trump ayrıca ABD'nin büyük petrol şirketlerinin Venezuela'ya giderek projeleri için yerlerini seçmeye başladıklarını ve buradan sağlanacak ekonomik kazancın hem ABD hem de Venezuela için "büyük bir zenginlik" getireceğini ifade etti.

"Venezuela liderlerine teşekkür etmek istiyorum. Onlarla çok iyi anlaşıyoruz. İlişkilerimiz çok güçlü ve çok iyi durumda. Bana, şu anda kendilerini daha güvende hissettiklerini söylediler." açıklamasını yapan Trump, Venezuela'nın kısa zamanda eskiye kıyasla ekonomik olarak daha iyi duruma geleceğine inandığını belirtti.

Venezuelalıların sokaklarda Amerikan bayrakları salladığını söyleyen Trump, halkın güncel durumdan memnun olduğunu savundu.

ÖNERİLEN VİDEO

Yolcu uçağının tekerleği koptu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.