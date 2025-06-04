Maduro: Terörist bir grup yakalandı

Özel bir televizyon kanalına konuşan Maduro, yakalanan grubun, Venezuela'da saldırı düzenlemek amacıyla silahlandırılmış olduğunu belirtti.

Maduro, "Ülkenin doğusunda, Trinidad ve Tobago'dan gelen bir grup teröristi, bir parti savaş silahıyla birlikte yakaladık. Bu teröristlerin yarısı Kolombiyalı, kiralık katiller ve Karayip Denizi üzerinden Venezuela'ya giriş yapmışlardı." ifadelerini kullandı.

Venezuelalılardan "son derece dikkatli olmalarını" isteyen Maduro, "Terörist grupların en önemli liderlerini yakalayarak bu saldırıları etkisiz hale getirdik." dedi.

Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, 20 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, 17'si yabancı olmak üzere toplam 38 kişinin gözaltına alındığını, yakalananlar arasında Kolombiya, Meksika ve Ukrayna uyrukluların bulunduğunu bildirmişti.

Cabello, gözaltına alınanların, Kolombiya, İspanya, Fransa ve Birleşmiş Milletler (BM) ofisleri ile konutlarını hedef almayı planladıklarına dair istihbarat aldıklarını açıklamıştı.

