Dünya

Maduro Trump'a meydan okudu: CIA destekli darbeleri kabul etmiyoruz

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Trump'ın CIA'ya ülkesinde operasyon izni vermesine tepki gösterdi. Maduro, 'CIA destekli darbelere hayır' dedi.

AA16 Ekim 2025 Perşembe 10:34
Maduro Trump'a meydan okudu: CIA destekli darbeleri kabul etmiyoruz
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın Merkezi İstihbarat Teşkilatına (CIA) "uyuşturucuyla mücadele" gerekçesiyle Venezuela topraklarında operasyon yürütme yetkisi vermesine ilişkin, "CIA destekli darbelere hayır." ifadesini kullandı.

Devlet televizyonu VTV'nin haberine göre Maduro, bir etkinlikteki konuşmasında, Trump'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

ABD'nin geçmişte Afganistan, Irak ve Libya'da yürüttüğü askeri operasyonları hatırlatan Maduro, bu tür politikaların başarısızlıkla sonuçlandığını belirtti.

Maduro, "Rejim değişikliklerine hayır. Bu örgütün eliyle kaybolan 30 bin kişiyi, Arjantin'deki darbeleri, Şili'de (Augusto) Pinochet'in darbesini ve öldürülen ya da kaybolan 5 bin kişiyi hatırlatan CIA destekli darbelere hayır." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, 14 Ekim'de Venezuela açıklarında uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığı iddia edilen bir tekneye saldırı düzenlendiğini ve 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Trump, "uyuşturucuyla mücadele" gerekçesiyle CIA'ya, Venezuela topraklarında operasyon yapma yetkisi verdiğini doğrulamıştı.

- KARAYİPLER'DEKİ HAREKETLİLİK

ABD Başkanı Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına bir denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun, Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan, ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

