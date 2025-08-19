İSTANBUL 29°C / 21°C
Dünya

Maduro'dan 4,5 milyonluk milis gücü hamlesi! ABD'ye karşı özel plan

ABD'nin başına ödül koyduğu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülke genelinde milyonlarca milisin konuşlandırılacağını açıkladı. Maduro, 'Özel bir planı devreye alacağım.' ifadesinde bulundu.

19 Ağustos 2025 Salı 11:10
Maduro'dan 4,5 milyonluk milis gücü hamlesi! ABD'ye karşı özel plan
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin tutuklanması için hakkında bilgi verene ödül miktarını artırmasının ardından 4,5 milyonu aşkın milis gücünün ülke genelinde konuşlandırılacağını duyurdu.

İspanya'nın resmi haber ajansı EFE'ye göre Maduro, ABD'nin tutuklanmasına yönelik kanıtlar için koydukları 25 milyon dolarlık ödülü 50 milyon dolara çıkarmasına ilişkin devlet televizyonunda açıklama yaptı.

Maduro, "Bu hafta ülke genelinde 4,5 milyondan fazla milis için özel bir planı devreye alacağım." ifadesini kullandı.

Bu kararın "barış planı" kapsamında hazırlandığını belirten Maduro, milislere "hazır, aktif ve silahlı" olmaları çağrısında bulundu.

Maduro, ayrıntıları paylaşmadan, Bolivarcı Ulusal Milis Gücü'nün ülke genelinde tüm bölgelerde konuşlandırılacağını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı bir kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele için ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı vermiş, Trump'ın bu kararı "uluslararası hukuka uygun olup olmaması" yönünden tartışma yaratmıştı.

CNN'e açıklama yapan iki üst düzey ordu yetkilisi ise Trump'ın talimatının ardından yapılan çalışma sonucunda bölgeye 4 bin deniz piyadesi ile farklı görevleri yürütecek denizciyi gönderme kararı alındığını belirtmişti.

