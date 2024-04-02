Maduro'dan ABD'ye seçim suçlaması

Haftalık basın toplantısında konuşan Maduro, "Sirk gösterisi başladı, kampanya başladı. Washington'da sinirler gergin, oligarşinin sinirleri gergin. Aşırı sağ da öyle. Kendilerini bizden akıllı sanıyorlar, bırakın bu işleri." ifadesini kullandı.

Maduro, dünyanın "en güvenilir" seçim sistemine sahip olduklarını savunarak, "ABD, seçim kampanyamıza gölge düşürmeye çalışıyor. Venezuela, şeffaf ve denetlenebilir bir seçim politikası uyguluyor. ABD ise bunu itibarsızlaştırmaya çalışıyor." dedi.

Hükümetlerine karşı planlanan 5 komployu bu yıl bertaraf ettiklerini belirten Maduro, eski Kolombiya Devlet Başkanlarından Alvaro Uribe ve Ivan Duque'nin hükümetlerinde görev alan üst düzey kişileri bu komploya karışmakla suçladı.

Nicolas Maduro, ana muhalefet adaylarından Maria Corina Machado ve Corina Yoris'in adaylıklarının Ulusal Seçim Komisyonu tarafından kabul edilmemesiyle ilgilerinin bulunmadığını dile getirdi.

Devlet Başkanı Maduro, 28 Temmuz'da yapılacak devlet başkanı seçimi için partisi tarafından üçüncü kez resmen aday gösterilmişti.