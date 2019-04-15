Maduro’dan ABD’ye toplu tüfekli gözdağı
ABD’nin işgalle tehdit ettiği Venezuela’da eski Devlet Başkanı Hugo Chavez’e karşı gerçekleştirilen ve 48 saat süren darbenin bastırılmasının 17’nci yıl dönümünde Bolivarcı Halk Gücü askeri geçit töreni düzenledi.
Kent merkezinde askeri geçitlerin yapıldığı Kahramanlar Meydanı’nda Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun da katılımıyla gerçekleştirilen törende, toplamda 2 milyon 199 binden fazla mensuba ulaşan Bolivarcı Milis Gücünün temsilcileri yemin etti.
HEDEF 3 MİLYON
Venezuela Başkanı Maduro, törende yaptığı konuşmada ABD darbesine direneceklerini söyledi ve milis sayısını 3 milyona çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.
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