Maduro’dan ABD’ye toplu tüfekli gözdağı

Kent merkezinde askeri geçitlerin yapıldığı Kahramanlar Meydanı’nda Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun da katılımıyla gerçekleştirilen törende, toplamda 2 milyon 199 binden fazla mensuba ulaşan Bolivarcı Milis Gücünün temsilcileri yemin etti.

HEDEF 3 MİLYON

Venezuela Başkanı Maduro, törende yaptığı konuşmada ABD darbesine direneceklerini söyledi ve milis sayısını 3 milyona çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.