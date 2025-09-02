Maduro'dan Avrupalı enerji şirketlerine yatırım çağrısı: Ne zamana kadar ABD'nin talimatlarına boyun eğeceksiniz?

Maduro, başkent Karakas'ta basın toplantısı düzenledi.



Avrupalı şirketlere ülkede yatırım yapmaya davet eden Maduro, "Ne zamana kadar Washington'un talimatlarına boyun eğeceksiniz? Burada sizler özgürsünüz, gelin üretim yapın, lisanslı ya da lisanssız üretime devam edelim." ifadesini kullandı.

Venezuela'daki ekonomik modelin sağlam ve istikrarlı bir ilerleme katettiğini belirten Maduro, şunları kaydetti:



"Venezuela'da petrol yatırımı yapmak isteyen herkes, Venezuela yasaları ve anayasası çerçevesinde daima hoş karşılanır. ABD'nin yaptırımlarını tanımayız."

Ülke basınına göre, Maduro, özellikle İspanyol Repsol, İtalyan Eni ve Fransız Maurel & Prom petrol şirketlerini ülkeye yatırım yapmaya davet etti.

Amerikan petrol şirketi Chevron'a, temmuzda, 6 ay süreyle Venezuela'da petrol üretimi ve ihracatı yapmasına olanak tanıyan bir lisans verilmişti.

