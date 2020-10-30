İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2020 Cuma / 13 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3247
  • EURO
    9,7247
  • ALTIN
    501.503
  • BIST100
    1126.99
Dünya

Maduro'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Başkan Erdoğan'a ülkesine sağladığı destek ve gösterdiği dayanışmadan dolayı teşekkür etti.

IHA30 Ekim 2020 Cuma 08:00 - Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 08:00
ABONE OL

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97’nci yıl dönümünde Türk halkına ve kardeşimiz Recep Tayyip Erdoğan’a tebriklerimi sunuyorum. Venezuela’ya sağlık mücadelesinde ve yeni çok kutuplu dünyanın inşasında koşulsuz destek ve dayanışması için teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Madura yaptığı paylaşımda, Türk bayraklı fotoğraf kullandı.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Venezuela ve Türkiye kültür merkezlerindeki faaliyetlerin kurulması ve işletilmesi, konut, sağlık ve eğitim birimlerinin inşası konusunda yeni anlaşmalar imzalamıştı. Yeni anlaşmaların imzalanmasının ardından Covid-19 salgınına rağmen iki ülke arasındaki ticaret hacmi üçe katlanmıştı. Türkiye ayrıca Venezuela’ya 288 yatak kapasiteli bir hastane inşa etme sözü vermişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.