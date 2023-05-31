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Dünya

Maduro'dan dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı sosyal medya hesabından bir kez daha tebrik etti.

AA31 Mayıs 2023 Çarşamba 07:57 - Güncelleme:
Maduro'dan dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı
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Twitter hesabından Erdoğan ile çekilmiş fotoğrafını paylaşan Maduro, "Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüm ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı Venezuela halkı adına kendisine bir kez daha tebriklerimi ilettim. İlişkilerimizi pekiştiren bir zaferdir." ifadesini kullandı.

Maduro, 28 Mayıs'ta da Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Twitter'dan tebrik etmiş, Erdoğan'ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ve sandık başında oy kullanırken çekilmiş fotoğraflarına yer vermişti.

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