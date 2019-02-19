Maduro ülkesinde yerli ve milli iletişim ağı kurulması çağrısında bulundu
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ülkesi içerisinde kullanılan teknolojilere karşı çıkarak, yerli ve milli iletişim ağının kurulması çağrısında bulundu.
- TM Dijital Haber Merkezi
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD desteğiyle ülkede gerçekleştirilmek istenen darbenin ardından ülkede yerli ve milli atılım için çağrıda bulundu.
Başkan Maduro yaptığı açıklamada, "İletişim alanında yerli teknolojiye ihtiyacımız var. Emperyalistler tarafından üretilen ve tüm dünyanın kullandığı iletişim teknolojilerini kullanıyoruz. Instagram, Facebook, Twitter ve Whatsapp kullanıyoruz ve kullanmaya devam ediyoruz ancak iletişimde bağımsızlık için bunları geride bırakmalıyız." dedi.
Ülkesindeki siyasi istikrarın bu araçlar aracılığıyla da bozulduğunu belirten Maduro, ülkesindeki üreticilere çağrıda bulunarak bu araçların alternatifini üretmelerini istedi.
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