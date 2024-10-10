Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, özel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, İspanya'nın 12 Ekim Ulusal Günü kutlamalarını hedef aldı.

İspanya'nın bu kutlamalar için farklı bir tarih seçmesi gerektiğini belirten Maduro, "İspanyollar 12 Ekim'de ulusal günlerini kutlamak için dışarı çıkıyorlar. Başka bir gün bulamazlar mı? Çünkü 12 Ekim, tüm Amerika kıtası için soykırımın başladığı gündür. Bu tarih Amerika için soykırım, imha, kölelik ve sömürgeciliğin başlangıcını temsil ediyor. Böyle bir kutlama 12 Ekim'de yapılmaz." ifadelerini kullandı.

Maduro, 12 Ekim'in Venezuela ve diğer Latin Amerika ülkeleri için farklı bir anlam taşıdığını vurgulayarak, "O tarih bizim için kanın, ölümün ve köleliğin günüdür. Bizim için o gün, direnişin, ölüme karşı yaşamın, köleliğe karşı özgürlüğün, monarşiye karşı cumhuriyet fikrinin günüdür." diye konuştu.

Kristof Kolomb'un Amerika kıtasına ilk kez ayak bastığı 12 Ekim 1492 tarihinin anılmasına dayanan etkinlikler, 1987 yılında yapılan yasal değişiklikle İspanya Ulusal Bayramı olarak resmileştirilmişti.



Maduro'dan Gazze ve Lübnan mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan insanlığın en önemli liderlerinden biri

Maduro'dan 'Filistin' çağrısı: Haklı davasında onları yalnız bırakmayacağız

İspanya ile Venezuela arasında diplomatik kriz! Büyükelçi geri çağrıldı