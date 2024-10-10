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Dünya

Maduro'dan İspanya'ya tepki: Böyle bir kutlama 12 Ekim'de yapılmaz

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İspanya'nın her yıl 12 Ekim'de kutladığı Ulusal Günü kutlamalarını eleştirdi. Maduro, 'Bu tarih Amerika için soykırım, imha, kölelik ve sömürgeciliğin başlangıcını temsil ediyor. Böyle bir kutlama 12 Ekim'de yapılmaz.' dedi.

AA10 Ekim 2024 Perşembe 07:00 - Güncelleme:
Maduro'dan İspanya'ya tepki: Böyle bir kutlama 12 Ekim'de yapılmaz
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, özel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, İspanya'nın 12 Ekim Ulusal Günü kutlamalarını hedef aldı.

İspanya'nın bu kutlamalar için farklı bir tarih seçmesi gerektiğini belirten Maduro, "İspanyollar 12 Ekim'de ulusal günlerini kutlamak için dışarı çıkıyorlar. Başka bir gün bulamazlar mı? Çünkü 12 Ekim, tüm Amerika kıtası için soykırımın başladığı gündür. Bu tarih Amerika için soykırım, imha, kölelik ve sömürgeciliğin başlangıcını temsil ediyor. Böyle bir kutlama 12 Ekim'de yapılmaz." ifadelerini kullandı.

Maduro, 12 Ekim'in Venezuela ve diğer Latin Amerika ülkeleri için farklı bir anlam taşıdığını vurgulayarak, "O tarih bizim için kanın, ölümün ve köleliğin günüdür. Bizim için o gün, direnişin, ölüme karşı yaşamın, köleliğe karşı özgürlüğün, monarşiye karşı cumhuriyet fikrinin günüdür." diye konuştu.

Kristof Kolomb'un Amerika kıtasına ilk kez ayak bastığı 12 Ekim 1492 tarihinin anılmasına dayanan etkinlikler, 1987 yılında yapılan yasal değişiklikle İspanya Ulusal Bayramı olarak resmileştirilmişti.

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