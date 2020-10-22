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Dünya

Maduro'dan koronavirüs aşısı açıklaması

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Rusya ve Çin'den gelecek koronavirüs aşılarının aralık ayında hazır olabileceğini açıkladı.

AA22 Ekim 2020 Perşembe 07:44 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 07:51
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Venezuela basınında çıkan haberlere göre, Maduro, Rusya ve Çin'den Kovid-19 aşısı geleceğini, aralık ayında hazır olacak aşıların ülke nüfusunun tümüne yetmesi için çalışma yaptıklarını belirtti.

Maduro, halkın, ücretsiz olarak yapılacak aşı uygulamasına hazır olmasını istedi.

Öte yandan, Venezuela'da salgın tedbirleri kapsamında kısıtlama getirilen bazı sektörlerde işletmelerin yeniden faaliyete geçeceği açıklandı.

Venezuela'da virüs nedeniyle şu ana kadar 747 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 87 bin 644 oldu.

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