Maduro'dan petrol kararı: Rusya'ya taşınıyor
Maduro'dan AB'ye Guaido cevabı geldi. Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ülkenin petrol ve doğalgaz şirketi olan PDVSA'nın Avrupa'daki merkezini Rusya'ya taşıma kararı aldı.
- TM Dijital Haber Merkezi
ABD'nin Maduro açıklamaları devam ederken bir sürpriz adım da Venezuella'dan geldi. Almanya, Fransa ve İspanya gibi ülkelerin Maduro'ya süre verip sırayla Guaido'yu tanıma açıklamaları yapmışlardı. Venezuella'da Avrupa'da bulunan petrol üssünü Rusya'da taşıyarak karşı bir adım atmış oldu.
ÖNCE ABD, SONRA AB TANIMIŞTI
Venezuela'da muhalif lider Juan Guaido'nun kendisini devlet başkanı ilan etmesinin ardından başta ABD olmak üzere çok sayıda ülke Guaido'yu resmen tanımıştı.
Ülkenin meşru Devlet Başkanı Maduro ise yaşananları bir darbe girişimi olarak tanımlamış ve Venezuela ve Guaido destekçisi ülkeler arasında ilişkiler gerilmiş ve kopmuştu.
ABD Hazine Bakanlığı ise Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım kararı alarak, Amerikalı kişi ve şirketlerin PDVSA ile iş yapmasını yasaklamıştı.
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