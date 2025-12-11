Venezuela, ABD'nin ülke açıklarında bir petrol tankerine el koymasını "açık bir hırsızlık" olarak nitelendirdi ve bu durumu uluslararası mercilere taşıyacağını bildirdi.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı, internet sitesinden yayımladığı yazılı açıklamada, ülke açıklarındaki bir petrol tankerine ABD tarafından el konulmasını "güçlü şekilde" kınadı.

Söz konusu durumun "açık bir hırsızlık" olarak nitelendirildiği açıklamada, "Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti, Karayip Denizi'nde bir petrol tankerine el konulduğunun bizzat ABD Başkanı tarafından açıklanmasıyla ortaya çıkan bu olayı açık bir hırsızlık ve uluslararası korsanlık eylemi olarak güçlü bir şekilde kınamakta ve reddetmektedir. Bolivarcı Hükümet, bu ağır uluslararası suçu tüm ilgili uluslararası mercilere taşıyacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçmişteki sözlerine vurgu yapılarak şunlar kaydedildi:

"Bu, Başkan'ın ilk itirafı değildir, 2024 seçim kampanyası sırasında da açıkça, hiçbir karşılık ödemeden Venezuela petrolüne el koymayı hedeflediğini söyleyerek, ülkemize yönelik saldırı politikasının enerji kaynaklarımızı gasbetmeye yönelik planlı bir strateji olduğunu ortaya koymuştu. Bu koşullar altında, Venezuela'ya yönelik uzun süreli saldırının gerçek nedenleri nihayet tamamen açığa çıkmıştır. Ne göç meselesidir, ne uyuşturucu kaçakçılığı, ne demokrasi, ne de insan hakları. Her zaman doğal zenginliklerimiz, petrolümüz, enerjimiz ve yalnızca Venezuela halkına ait olan kaynaklarımız söz konusuydu."

Açıklamada, Venezuela'nın zenginliklerinin gasbedilmesine izin verilmeyeceği vurgulanarak, "Venezuela, tüm halkını ülkenin savunmasında kararlı durmaya çağırıyor ve uluslararası toplumu da bu vandal nitelikli, yasa dışı ve eşi benzeri görülmemiş saldırıyı reddetmeye davet ediyor. Venezuela hükümeti, hiçbir yabancı gücün Venezuela halkına tarihsel ve anayasal haklarıyla ait olan zenginlikleri gasbetmesine asla izin vermeyecek." ifadeleri kullanıldı.

"KUZEY AMERİKA İMPARATORLUĞUNUN DİŞLERİNİ KIRMAYA HAZIR OLMALIYIZ"

Bu arada Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Caracas'taki Santa Ines Savaşı'nın 166. yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada ABD'yi hedef aldı.

Ülkedeki tüm vatandaşlara ABD'ye karşı güçlü bir direnişe hazır olmaları çağrısında bulunan Maduro, "Gerekirse Kuzey Amerika imparatorluğunun dişlerini kırmaya hazır olmalıyız. Üretimde çalışan bu eller, gerektiğinde bu kutsal toprağı herhangi bir işgalci ya da saldırgan güce karşı savunmak için silahları tutan ellerdir." diye konuştu.

Maduro, ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri tehditlerinin dünya genelinde yoğun şekilde eleştirildiğini savunarak, "Yeter artık bu bitmek bilmeyen savaşlar. Yeter artık emperyal savaşlar." değerlendirmesinde bulundu.

- VENEZUELA'YA AİT BİR PETROL TANKERİNE EL KONULMUŞTU

ABD Başkanı Trump, Venezuela açıklarında el koyduklarını açıkladığı petrol tankerine "iyi bir gerekçeyle" el koyduklarını ve tankeri ellerinde tutacaklarını söylemişti.

Tankere ilişkin fazla detaya girmeyen Trump, "Olayla ilgili fotoğraflar bu aralar açıklanır. Bunun detaylarını ilgili kişilerle konuşursunuz. Çok iyi bir gerekçeyle buna el konuldu." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, önceki açıklamalarında Venezuela yönetimi üzerindeki ekonomik baskıyı artıracakları açıklamasını yapmıştı.

Venezuela'dan yola çıkan petrol tankerlerinin çoğunun Çin'e petrol taşıdığı belirtiliyor.

