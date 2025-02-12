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Dünya

Maduro'dan Türkiye açıklaması: Hazırlık yapılıyor

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Türkiye ile ilişkilere değindi. İki ticaret fuarı düzenleyeceklerini kaydeden Maduro, Venezuela'nın ihracat kapasitesini artırmak için yüzlerce Venezuelalı iş insanının katılımıyla hazırlıklar yapıldığını kaydetti.

AA12 Şubat 2025 Çarşamba 07:18 - Güncelleme:
Maduro'dan Türkiye açıklaması: Hazırlık yapılıyor
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Ülkesindeki özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Adaletsizliği bırakın. Eski ve yeni sömürgecilik anlayışına son verin; var olma ve gelişme hakkı üstün gelsin. Artık 21. yüzyıldayız, tehditlerin, camilere ve evlere bomba yağdırmanın zamanı değil." ifadelerini kullandı.

Maduro, isim vermeden İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınayarak, başta Gazze olmak üzere Filistin'in tamamında barışın sağlanması gerektiğini vurguladı.

Simon Bolivar Kurtarıcı Yasası çalışmalarına da değinen Maduro, şunları söyledi:

"Bu ülke, seçimlerin Venezuela'nın ihtiyaç duyduğu sükuneti bozmak için kullanılmasına izin vermemelidir. Venezuela, inşa ettiği gibi gerçekten sağlam ve güçlü bir demokraside ilerlemeye devam etmelidir. Seçimlere katılmak isteyen herkes anayasaya sadık kalmak zorundadır. Kim seçimlere girerse girsin, halka bağlı kalmak zorundadır."

Maduro, Türkiye ile ilişkilerine de değinerek iki ticaret fuarı düzenleyeceklerini, Venezuela'nın ihracat kapasitesini artırmak için yüzlerce Venezuelalı iş insanının katılımıyla hazırlıklar yapıldığını kaydetti.

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