Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkeye ait kargo uçağının Arjantin ve ABD işbirliğiyle "çalındığını" öne sürdü.

Maduro, basın toplantısında konuya ilişkin, "Emtrasur" adlı hava yolu şirketine ait Boeing-747 tipi kargo uçağına Arjantin'in yardımıyla ABD tarafından el konulduğunu iddia etti, bunu "hırsızlık" olarak nitelendirdi.

Maduro, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'ye konuyla ilgili sert tepki göstererek, "Ülkenin milli havayolu şirketi Conviasa çalışanlarının en büyük uçağını gasbetti." ifadesini kullandı.

Venezuela halkının tarih boyunca "dirençli ve cesur" olduğunu vurgulayan Maduro, tüm ülkeyi birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olmaya çağırdı.

Maduro, ülkenin 2 düşmanı olduğunu belirterek, "Venezuela'nın iki düşmanı var: Bizi sömürgeleştirmek isteyen, Kuzey Amerika emperyalizmi ile kriminal bürokrasidir." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Venezuela Ulusal Meclisinden (AN) yapılan açıklamada, ABD'nin kargo uçağına el koyması tepki ile karşılandı, uçağın ülkeye "derhal" iade edilmesi istendi.

Uçağın ülkeye maliyetinin 83 milyon dolar olduğu kaydedilen açıklamada, "Venezuela halkına ait 83 milyon dolarlık uçak Arjantin'den havalandı ve daha sonra çalındı." ifadesine yer verildi.

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ABD, Venezuelalı bir kargo şirketinin İran'ın Mahan Hava Yolları şirketinden satın aldığı Boeing 747 tipi kargo uçağına, "İran'la ilgili ihracat kısıtlamaları" kapsamında el konulduğunu duyurmuştu.

ABD Hazine Bakanlığı, 2019'da İran hava yolu şirketi Mahan Air'i Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantısı iddiasıyla yaptırım listesine almıştı.