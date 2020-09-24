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Dünya

Maduro'dan uluslararası topluma ABD çağrısı

Venezuela, uluslararası topluma ABD'nin tek taraflı tüm yaptırımlarına karşı çıkması çağrısında bulundu.

AA24 Eylül 2020 Perşembe 07:38 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 07:55
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Görüşmeleri'nin ikinci gününde video mesaj ile yaptığı konuşmada, ABD yönetimine sert eleştiriler yöneltti.

Venezuela'nın ''medyadan siyasete ve ekonomiye her alanda ABD'nin saldırılarının kurbanı olduğunu'' savunan Maduro, ABD'nin ''dünya barışı için en ciddi tehdit'' haline geldiğini iddia etti.

ABD'nin küresel bir pandeminin ortasında Venezuela, Küba, Nikaragua, Suriye ve İran gibi ülkelere yaptırımları artırdığını belirten Maduro, ''ABD'nin tek taraflı cebri yaptırımlarının son bulmasını talep etmeliyiz.'' dedi.

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