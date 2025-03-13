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Dünya

Maduro'dan uluslararası yatırımcılara çağrı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, uluslararası yatırımcıları ülkesine yatırım yapmaya davet etti.

AA13 Mart 2025 Perşembe 07:58 - Güncelleme:
Maduro'dan uluslararası yatırımcılara çağrı
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Başkent Caracas'ta Devlet Petrol Şirketi (PDVSA) yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda konuşan Maduro, ABD'nin uyguladığı ekonomik yaptırımlara rağmen ülkenin kendi çabalarıyla ayakta kaldığını ifade etti.

Maduro, "Ülkemize yönelik sayısız ambargo ve ekonomik saldırıya rağmen dimdik ayaktayız. Sadece petrol üretiminde değil turizm, tarım, bankacılık ve birçok sektörde büyüme kaydettik." dedi.

Venezuela'nın doğal kaynaklar bakımından son derece zengin olduğunu belirten Maduro, ekonomik kalkınmanın devam edeceğini kaydetti.

Yatırımcılara seslenen Maduro, "Yabancı yatırımcılara çağrım şudur: Yasalar çerçevesinde petrol, gaz, petrokimya ve rafinaj sektörlerinde yatırım yapmak isteyen herkese kapılarımız sonuna kadar açık. 'Kazan-kazan' anlayışıyla tüm iş dünyasını ülkemize bekliyoruz." diye konuştu.

ABD'nin Venezuela petrol endüstrisine yönelik ekonomik ve mali yaptırımlarına da değinen Maduro, "Venezuela, kendi çabasıyla büyümek için her şeye sahip. Direndik ve zafer kazandık. Şimdi kalite ve ihracat odaklı yeni bir modelle ilerlemeye hazırız." ifadelerini kullandı.

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