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Maduro’nun ilaç satın alma isteğine BM’den destek geldi

Venezuela’daki yönetim krizinin etkileri devam ederken Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Birleşmiş Milletler’den (BM) Venezuela halkına ihtiyacı olan ilaçları parasıyla satın almak için yardım istediğini söyledi.

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Venezuela’daki yönetim krizinin etkileri devam ederken, Hükumetin Bolıvar’ı anma etkinlikleri sırasında radyo ve televizyondan ortak yayınlanan programında konuşan Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Birleşmiş Milletler’den (BM) Venezuela halkına ihtiyacı olan ilaçları parasıyla satın almak için yardım istediğini söyledi. Maduro, ilaçlara ve yemeğe erişmek için Birleşmiş Milletler ile birlikte yeni yollar aradığını belirtti.
 
BM’DEN MADURO’NUN İSTEĞİNE ONAY
 
Maduro konuşmasında, ”Sürekli destek anlaşmalarımız var. Buna BM nezdinde insani teknik yardım denir. Bize ABD imparatorluğundan bize bloke edilen ilaçları satın almamıza yardımcı olmaları için özel ricada bulunduk. Onlarda bize lazım olan tüm ilaçları satın almamıza yardımcı olacaklarını söylediler” ifadelerini kullandı.
 
ABD’NİN YARDIMLARI İŞGALİN İLK ADIMI
 
Öte yandan Maduro; Venezuela ordusuna, ABD Başkanı Donald Trump ile Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque’nin tehditlerine karşılık özel bir eylem planı hazırlaması çağrısında bulundu. Venezuela Devlet Başkanı, uluslararası insani yardımları ABD’nin önderlik ettiği askeri işgalin ilk adımı olarak gördüğünü bir kez daha tekrarladı.
 
ABD ASKERİ UÇAKLARI YARDIM GETİRDİ
 
Bunla birlikte ABD’ye ait askeri uçaklar Venezuela’nın Kolombiya sınırına daha fazla insani yardım getirdi. Trump hükumeti, Cumartesi gününün ilk saatleri itibariyle, kendisini geçici devlet başkanı ilan Juan Guaido’nun geçici hükumeti tarafından oluşturulan toplama merkezlerinin bulunduğu Kolombiya Ccuta kentine; 250 ton yiyecek, hijyen malzemesi ve besin takviyesi gönderdi.

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