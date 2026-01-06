İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ocak 2026 Salı / 18 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0481
  • EURO
    50,4173
  • ALTIN
    6182.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Maduro'nun kaçırıldığı operasyon: 200 ABD askeri ülkeye sızdı
Dünya

Maduro'nun kaçırıldığı operasyon: 200 ABD askeri ülkeye sızdı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırıldığı operasyon için yaklaşık 200 ABD askerinin Karakas'a girdiğini açıklayan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 'Görünüşe göre Rus hava savunma sistemleri pek de iyi çalışmamış, değil mi' dedi.

IHA6 Ocak 2026 Salı 17:22 - Güncelleme:
Maduro'nun kaçırıldığı operasyon: 200 ABD askeri ülkeye sızdı
ABONE OL

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Newport News Tersanesi'nde işçilerle bir araya geldiği etkinlikte Venezuela'ya değindi. Savunma Bakanı Hegseth, ABD'nin 3 Ocak Cumartesi günü Venezuela'ya gerçekleştirilen hava saldırıları ve Devlet Başkanı Nicolas Madoru'nun alıkonulduğu operasyon sırasında 200 ABD askerinin başkent Karakas'a girdiğini ifade etti.

"AMERİKAN GÜCÜNÜ FARK EDİYORLAR"

Hegseth, "3 gece önce Venezuela'nın başkenti Karakas'ın merkezine yaklaşık 200 ABD'linin gittiğini gördük. Görünüşe göre Rus hava savunma sistemleri pek de iyi çalışmamış, değil mi" ifadelerini kullandı. Hegseth, "Karakas şehir merkezinde ABD adaleti tarafından aranan ve hakkında dava açılmış bir kişiyi (Maduro'yu), tek bir ABD'li ölmeden yakaladık ve caydırıcılığı yeniden tesis ettik. Başkan Trump'ın liderliği sayesinde dünya bunu fark ediyor. Amerikan gücünü fark ediyorlar" şeklinde konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Kontrolden çıkan tır eve daldı: Kaza anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.