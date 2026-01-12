İSTANBUL 3°C / -2°C
12 Ocak 2026 Pazartesi
  Maduro'nun kaçırıldığı operasyonda kullanılan gizemli silah! Venezuelalı askerler kan kustu
Maduro'nun kaçırıldığı operasyonda kullanılan gizemli silah! Venezuelalı askerler kan kustu

Venezuela lideri Nicolas Maduro'yu kaçıran ABD askerlerinin operasyonda gizemli bir silah kullandığı iddia edildi.

Akşam Gazetesi12 Ocak 2026 Pazartesi 07:57 - Güncelleme:
Maduro'nun kaçırıldığı baskında, ABD kuvvetlerinin daha önce benzeri görülmemiş bir 'teknolojik silah' kullandığı iddiası gündeme geldi. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt tarafından paylaşılan bir tanık ifadesine göre, Amerikan askerlerinin kullandığı yüksek teknolojili cihazlar karşısında Venezuela birlikleri burun kanaması ve kan kusma şikayetleriyle yere yığıldı.

New York Post'ta yer alan haberde nöbetçi olan bir Venezuela muhafızı, yaşadığı dehşet dolu anları şu sözlerle anlattı: "Bir noktada bir şey fırlattılar, tarif edemiyorum. Çok yoğun bir ses dalgası gibiydi. Aniden başımın içeriden patladığını hissettim. Hepimizin burnu kanamaya başladı, bazılarımız kan kustu. Yere düştük, ayağa bile kalkamadık."

'BAŞ PATLAMASI HİSSİ'

Görgü tanığının ifadesine göre, 20 Amerikan askeri başkanlık konutunda yüzlerce muhafızı tek bir kayıp vermeden etkisiz hale getirdiği iddia edildi. Konuyla ilgili savunma ve istihbarat uzmanları, tarif edilen bu semptomların "Yönlendirilmiş Enerji Silahları" ile örtüştüğünü açıkladı. Uzmanlara göre silahlar, hedef alınan kişilerin deri altındaki sinir uçlarını uyararak aşırı acı veya 'baş patlaması' hissi oluşturabiliyor.

