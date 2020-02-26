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Dünya

Mağaraya sığınan Suriyeli aileler için çadır kuruldu

Suriye'de rejim güçleri ve destekçilerinin yoğun bombardımandan kaçarak Türkiye sınırına yakın bir bölgede mağaraya sığınan 74 kişi için Türk Kızılayı tarafından çadır kuruldu ve ihtiyaç malzemeleri verildi.

DHA26 Şubat 2020 Çarşamba09:56 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 09:56

Esad rejimi ve destekçisi Rusya’nın havadan ve karadan saldırıları nedeniyle Serakip bölgesinden göç eden ailelerden oluşan 74 kişi, güvenli bir yaşam için Türkiye sınırına yakın bölgeye geldi. Ancak, çadır kuracak ve barınacak imkanları olmadığı için aileler, buldukları bir mağaraya yerleşti. 20 metrekarelik mağara ortamında, sağlıksız şartlarda yaşama tutunmaya çalışan ailelerin yardımına Türk Kızılayı yetişti. Harekete geçen ekipler, aileler için çadır kurdu.

ÇADIRLARA YERLEŞTİLER

Bundan yaklaşık 15 gün önce gelerek yerleştikleri mağara ortamındaki hayattan kurtulan aileler kurulan çadırlara da yerleşti. Kızılay’dan yapılan açıklamada, 15 gün önce Serakip bölgesinden gelen ailelere ekipler tarafından çadır kurulduğu, gıda, hijyen, soba, battaniye gibi ihtiyaçlarının karşılandığı belirtildi. Öte yandan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından da ailelere acil yardım paketinde yaşam malzemelerinin yanı sıra bir aylık gıda ihtiyacını karşılayacak pirinç, tuz, bulgur, yağ, şeker, salça, fasulye makarna, bisküvi ve su yer, mağaradaki çocuklara da çeşitli hediyeler vermişti.

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