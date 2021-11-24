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Dünya

Magdalena Andersson ülkenin ilk kadın başbakanı olarak tarihe geçti

İsveç Parlamentosunda güvenoyu alan Sosyal Demokrat Parti lideri Magdalena Andersson, ülkenin ilk kadın başbakanı oldu.

AA24 Kasım 2021 Çarşamba 12:37 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 12:37
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Parlamentoda yapılan oylamada, Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller Partisinin oluşturduğu koalisyon hükümeti için 174 milletvekili karşı, 117 milletvekili de lehte oy kullandı.

"Hayır" oyu 175'in altında kaldığı için Andersson başkanlığındaki koalisyon hükümeti, parlamentodan güvenoyu aldı.

- ESKİ BAŞBAKAN LÖFVEN, 4 KASIM'DA PARTİ LİDERLİĞİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

Sosyal Demokrat Parti liderliğini 4 Kasım'da bırakan eski İsveç Başbakanı Stefan Löfven, yeni hükümet kurması için Maliye Bakanı Magdalena Andersson'u önermişti.

O tarihte Sosyal Demokrat Partinin yeni lideri de Andersson olmuştu.

Andersson, 1967 yılında Uppsala kentinde doğdu. 2009 ile 2012 arasında İsveç Vergi Dairesi Genel Müdürlüğü yapan Andersson, 2014 yılından beri Maliye Bakanlığı görevini yürütüyordu.

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