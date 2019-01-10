Magnitz: Kendime geldiğimde yüzümden kanlar akıyordu

Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) milletvekili Frank Magnitz, 2 gün önce maskeli zanlıların saldırısı sonucu ağır yaralandı.

AfD'den yapılan açıklamaya göre, üç maskeli zanlı tarafından saldırıya uğrayan Magnitz, tahta sopalarla bilincini kaybedene kadar dövülmüş ve başı teklenmişti.

Açıklamada, Bremen'deki bir sanat galerisinin yeni yıl resepsiyonu sonrası saldırıya uğrayan Magnitz'in yardımına, bir inşaat işçisinin koştuğu belirtildi.

Aldığı darbeler sonucu başında derin bir yara oluşan ve yüzünde morluklar oluşan Magnitz, saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

''Yüzümden kan akıyordu''

Hastanede tedavisi süren Magnitz saldırıya ilişkin açıklamasında, ''Goetheplatz yakınındaki bir yeni yıl resepsiyonunundan çıktımıştım. Arkamdan sessizce gelen saldırganları farketmedim. Saldırdıklarında bilincimi yitirdim. Kendime geldiğimde ise yüzümden kanlar akıyordu.'' dedi.

Suça tanık olan inşaar işçilerinden birinin ''sladırganların kapüşonları vardı ve yüzlerini kapatmışlardı'' ifadesine de değinen Magnitz, ''Onları görmedim'' dedi.

Bremen Başsavcılığı: Tek bir dirsek darbesi

Suç mahallini ve çevredeki kameraların kayıtlarını inceleyen polis, Magnitz'in arabasını almak için yürürken takip eden saldırganlardan birinin harekete geçerek Magnitz'e saldırıdığını, saldırganları arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Bremen Cumhuriyet Başsavcılığı ise elde edilen delillere göre Magnitz'in defalarca darp edilmediğini, sert bir dirsek darbesi ile yere yıkıldığını ve başındaki yaranın muhtemelen düşünce çarpma sonucu meydana geldiğini belirtti.

Yetkililer işçinin ve partinin açıklamalarının delillerle çeliştiğini de belirtti.

AfD hedefte mi?

2017'deki federal seçimlerde oyların yüzde 12,6'sını alan ve 94 sandalyeyle ilk kez Federal Meclis'e giren AfD, Almanya'da büyük bir siyasi güç haline geldi.

Magnitz'e yapılan saldırıdan 1 hafta önce, AfD'nin ülkenin doğusundaki Döbeln kasabasında bulunan bürosunda bir patlama yaşanmış, olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

Gittikçe artan popülerliğiyle muhalefetteki AfD partisinin, göçmenlik karşıtı politikaları ve diğer aşırı milliyetçi/muhafazakar politikaların partiyi bir hedef haline getirdiği belirtiliyor.