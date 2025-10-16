İSTANBUL 20°C / 14°C
Dünya

Mahkemede yapay zeka sahtekarlığı! Cezadan kaçamadı

Kanada'da bir kişi, mahkemeye yapay zeka tarafından üretilmiş sahte belge sunduğu gerekçesiyle 3 bin 562 Kanada doları para cezası verdi.

AA16 Ekim 2025 Perşembe 12:50
Mahkemede yapay zeka sahtekarlığı! Cezadan kaçamadı
Kanada basınında yer alan haberlere göre, Quebec Yüksek Mahkemesi Hakimi Luc Morin, iş insanı Jean Laprade'nin Gine'de aracılık yaptığı 3 helikopter ve bir uçakla ilgili anlaşmada, yanlışlıkla kendisine çok daha değerli bir uçak verilmesini konu alan davada yapay zeka ürünü belgeler sunduğunu belirtti.

Morin, Laprade'nin savunma belgelerinin, gerçekte var olmayan kararlar, anlamsız referanslar ve tutarsız sonuçlar içerdiğini ifade etti.

Mahkemenin 2023'te hukuk camiasını yapay zeka içerikli bilgilerin "titiz insan kontrolünden geçmesi" gerektiği konusunda uyardığını belirten Morin, Laprade'nin mahkemeyi yanıltmaya çalışmasının ciddi bir ihlal olduğunu kaydetti.

Morin, Laprade'ye yapay zekayla oluşturulmuş sahte belge sunmasından dolayı 3 bin 562 dolar para cezası verdi.

Hakim Morin, bu tür davranışların yargı sisteminin bütünlüğünü zedeleyebileceği uyarısında bulundu.

