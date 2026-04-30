  • Mahkemeden İslam düşmanı teröristin talebine ret: Müebbet hapis kesinleşti
Dünya

Mahkemeden İslam düşmanı teröristin talebine ret: Müebbet hapis kesinleşti

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 2019'da iki camiye saldırı düzenleyen ve 51 kişiyi şehit eden terörist Brenton Tarrant'ın temyiz başvurusu reddedildi. Mahkeme kararında, Tarrant'ın temyiz başvurusunu 505 gün gecikmeli yaptığına ve bu gecikmeyi de makul şekilde açıklayamadığına dikkati çekildi. Kararda ayrıca sanığın suçlamalara karşı geçerli bir savunma ortaya koyamadığı ifade edildi.

AA30 Nisan 2026 Perşembe 10:33
Mahkemeden İslam düşmanı teröristin talebine ret: Müebbet hapis kesinleşti
Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre, 51 cinayet, 40 cinayete teşebbüs ve bir terör suçundan hüküm giyerek şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırılan Tarrant'ın, cezalarını bozdurma girişimi başarısız oldu.

Yeni Zelanda Temyiz Mahkemesi, Tarrant'ın suçunu kabul ettiği beyanları geri çekme talebiyle yaptığı başvurunun "tamamen dayanaktan yoksun" olduğuna hükmetti.

Mahkeme kararında, Tarrant'ın temyiz başvurusunu 505 gün gecikmeli yaptığına ve bu gecikmeyi de makul şekilde açıklayamadığına dikkati çekildi.

Kararda ayrıca sanığın suçlamalara karşı geçerli bir savunma ortaya koyamadığı ifade edildi.

Camiye saldırıp katliam yapmıştı... O terörist hakkında yeni gelişme

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ve hayatta kalanlar, mahkemenin kararını memnuniyetle karşıladı.

Tarrant, 9 Şubat'ta, cinayet ve terör suçlarını kabul ettiği zaman "hapishane şartları nedeniyle ruh sağlığının kötüleştiğini" savunarak kabul ettiği suçlamaları geri çekmek için mahkemeye başvurmuştu.

YENİ ZELANDA'DA İSLAM KARŞITI TERÖR SALDIRISI

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da Brenton Tarrant adlı saldırgan tarafından cuma namazında otomatik silahlarla terör saldırısı düzenlenmişti.

Saldırıyı gerçekleştirmek için Yeni Zelanda'nın Dunedin kentinde kiraladığı eve yerleşen ve buradaki poligonlarda atış talimi yaptığı ortaya çıkan Avustralyalı terörist Tarrant, Christchurch şehrindeki iki camide namaz kılan Müslümanlara otomatik silahlarla saldırmıştı.

Terörist Tarrant 'silahlanın' mektubu göndermişti! Yetkililerden açıklama geldi

Saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 51 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si Türk vatandaşı 49 kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı sosyal medya hesabından canlı yayımlayan ve "beyaz ırkın üstünlüğünü" savunan aşırı sağcı terörist, saldırıdan hemen sonra polis tarafından yakalanmıştı.

Tarrant, 2020'de çıktığı Christchurch Yüksek Mahkemesinde 51 cinayet, 40 cinayete teşebbüs ve bir terör suçundan hüküm giyerek şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

İki camide 51 kişiyi katleden teröristten akıl almaz savunma

