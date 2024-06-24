Tutuklular İşleri Komisyonu ve Filistinli Mahkumlar Kulübü tarafından yapılan ortak açıklamada, İsrail askeri mahkemesinin serbest bırakma kararı vermesine rağmen kanser hastası Filistinli gencin tahliye edilmedi ifade edildi.



Ortak açıklamada, "İsrail işgal istihbaratı, kanser hastası tutuklu Muhammed Zayed Hudayrat'ı (21 yaşında) yaşadığı kasabadan aldı. Bugünden itibaren 30 Kasım 2024'e kadar idari gözetim altında tutulmasına karar verildi" ifadeleri kullanıldı.

Hudayrat için gizli bir güvenlik dosyasının varlığını bahane edden İsrail, Filistinlileri üç ila altı ay arasında değişen bir süre boyunca yargılama olmaksızın, tutuklu tutmasına izin veren eski bir İngiliz yasasını uyguluyor.

Filistin yönetiminden elde edilen verilere göre, İsrail hapishanelerinde 3 bin 400'ü idari tutuklu olmak üzere 9 bin 300'den fazla Filistinli gözaltında tutuluyor. Gözaltına alınanlar arasında 40 çocuk ve 23 kadın bulunduğu ifade edildi.