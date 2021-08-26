AA 26 Ağustos 2021 Perşembe 20:57 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 20:57

Harris, Vietnam'ın başkenti Hanoi'deki basın toplantısında, bu hafta Vietnamlı liderlerle görüşmelerinde ülkedeki insan hakları ihlalleri ve siyasi kısıtlamaları gündeme taşıdığını ifade etti.

Ortaklık için yeri geldiğinde zor konuşmalar yapılabileceğini vurgulayan Harris, bugünkü görüşmelerinde özellikle cezaevinde bulunan siyasi muhaliflerin serbest bırakılması hakkında konuştuğunu bildirdi ancak görüşmelerin sonucuna dair herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Harris, Vietnam ziyareti sırasında aktivist gruplarla bir araya gelerek işçi hakları ve bireysel özgürlüklerle ilgili konuları ele almıştı.

Harris, Vietnam'dan önce Singapur'da üst düzey devlet yetkilileriyle görüşmüştü.

Görüşmelerde siber tehditler ve iklim değişikliğiyle mücadelenin yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gibi konularda iş birliğini geliştirmek amacıyla anlaşmaya varıldığı belirtilmişti.