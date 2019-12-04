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Mahkumun da ‘unutulma hakkı’ var

Almanya’da yüksek mahkeme, 37 yıl önce cinayet işlemiş mahkumun “unutulma” ve adının çevrim içi arama sonuçlarından çıkarılmasını isteme hakkına sahip olduğuna hükmetti.

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1982’de iki kişiyi öldürmekten müebbet hapse mahkum olan suçlu 2002 yılında cezaevinden tahliye olduktan sonra, soyadının dava hakkındaki raporlardan çıkarılmasını talep etti. Federal mahkeme 2012’de şahsın isteğini, mahremiyet hakkının kamu yararı ve basın özgürlüğüne karşı ağır basmaması nedeniyle reddetti. Ancak Almanya’nın en yüksek mahkemesi, federal mahkemenin kararını bozdu.

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