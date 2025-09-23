İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Eylül 2025 Salı / 1 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4163
  • EURO
    48,8971
  • ALTIN
    5039.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Mahsur kalan Macron'dan Trump'a sitem: Sokakta bekliyorum çünkü...
Dünya

Mahsur kalan Macron'dan Trump'a sitem: Sokakta bekliyorum çünkü...

BM 80. Genel Kurul toplantıları için bulunduğu New York'taki temaslarını sürdüren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Trump'ın konvoyu için yolların kapatılması nedeniyle trafikte mahsur kaldı. Olayın ardından Trump'ı arayan Macron, 'Nasılsınız? Tahmin edin ne oldu? Sokakta bekliyorum çünkü her şey sizin için kapatıldı.' şeklinde konuştu. Olayın, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanımasının ardından yaşanması da dikkatlerden kaçmadı.

AA23 Eylül 2025 Salı 12:53 - Güncelleme:
Mahsur kalan Macron'dan Trump'a sitem: Sokakta bekliyorum çünkü...
ABONE OL

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, New York'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın konvoyu için yolların kapatılması nedeniyle bir süre aracıyla trafikte mahsur kaldı.

Cumhurbaşkanı Macron'un, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurul toplantıları için bulunduğu New York'taki temasları devam ediyor.

Fransız basınındaki haberlere göre, New York polisinin, ABD Başkanı Trump'ın konvoyu için yolları kapatması nedeniyle Fransız Büyükelçiliği'ne gitmek isteyen Macron aracıyla trafikte mahsur kaldı.

Yolların neden kapalı olduğunu bir polis memurunun yanına giderek bizzat kendisi öğrenen Macron, Trump'ı telefonla arayarak "Nasılsınız? Tahmin edin ne oldu? Sokakta bekliyorum çünkü her şey sizin için kapatıldı." şeklinde konuştu.

Macron, birkaç dakika sonra yaya olarak Büyükelçiliğe gitmek üzere yoluna devam ederken, Trump'la telefonda görüşmesini sürdürdü.

New York sokaklarında yaklaşık 30 dakika yürüyen Macron, isteyenlerle fotoğraf çektirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı ile fotoğraf çektiren bir kişi, Macron'u alnından öptü.

Olay, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Filistin Devleti'ni tanımasının ardından yaşandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Mersin'de ters yönde dehşet! Ters yönde ölümle burun buruna

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.