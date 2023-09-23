Mahuta: Büyük güçler arasında çatışma ihtimaliyle karşı karşıyayız

Dışişleri Bakanı Mahuta, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, küresel ölçekte çatışma ihtimali olduğunu söyledi.

Mahuta, "Birkaç nesildir ilk kez büyük güçler arasındaki çatışma ihtimaliyle karşı karşıyayız. Bunun olmasına izin veremeyiz. Hepimiz için riskler çok yüksek." ifadesini kullandı.

"Küresel ısınmayı 1,5 derecede tutma yolunda değiliz." diyen Mahuta, "Çatışma ve krizler en ağır şekilde kadınları ve çocukları etkilemeye devam ediyor. Yanlış bilgi ve yanlış bilgilendirme nedeniyle demokratik ilkelerin yapısı sorgulanıyor ve zayıflatılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mahuta, Rusya-Ukrayna savaşına değinerek şunları söyledi:

"Rusya'nın geçen yıl Ukrayna'yı yasa dışı işgali, BM üyesi bir devletin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne doğrudan bir saldırıydı. BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi bir üyesinin egemen bir devlete sebepsiz saldırı başlatmasına, topraklarını ilhak etmeye çalışmasına ve sivil halka savaş açmasına tanık olmak şok ediciydi ve olmaya da devam ediyor. Rusya'nın eylemleri uluslararası hukukun en temel ilkelerini ihlal ediyor. Güvenlik Konseyi'nin daimi bir üyesi, BM Antlaşmasına bu kadar temelden aykırı bir davranışta bulunurken genç nesiller BM'ye nasıl güvenebilir?"

Mahuta, Rusya'nın hem Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) hem de Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) hesap vermesini sağlama çabalarını güçlü bir şekilde destekliklerine dikkati çekerek, "Rusya'nın devam eden saldırganlık savaşının sonuçları çok sert. Ukraynalıların acısı çok büyük. Ukrayna'nın komşuları ağır bir yük taşıyor. Ne yazık ki çocukların bu adaletsiz savaşta silah haline getirildiğini görüyoruz. Bu her bakımdan yanlış." değerlendirmesinde bulundu.

"GIDA GÜVENSİZLİĞİ YÜZ MİLYONLARCA İNSANIN HAYATINI TEHDİT EDİYOR"



Mahuta, Afrika Boynuzundaki kuraklık ile Sahel bölgesi, Afganistan, Suriye ve Myanmar'daki istikrarsızlık ve şiddetin milyonlarca insanı acil insani yardıma muhtaç hale getirdiğini dile getirdi.

"Gıda güvensizliği dünya çapında yüz milyonlarca insanın hayatını tehdit ediyor." diyen Mahuta, "Son yetmiş yılın büyük bölümünde bölgemizde refah ve güvenliğin temelini oluşturan düzenin giderek yıpranmasından endişe duyuyoruz." ifadelerini kullandı.