Maksim Rıjenkov, Şara ile görüştü

Belarus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rıjenkov, Suriye'nin başkenti Şam'a ziyarette bulundu.

Rıjenkov ve Şara arasında iki saat süren görüşmede, Suriye'nin yeniden inşa edilmesine yönelik işbirliği ile ilgili konular ele alındı.

Görüşmede, Suriye'de otobüs ve tarım makineleri montaj sürecinin organize edilmesi ve çeşitli projelerin hayata geçirilmesi ile ilgili konular da istişare edildi.



Rıjenkov, Suriye'ye 50 otobüsün üç ay içinde üretilerek hediye edileceğini, Suriyeli çocukların sağlığına yönelik insani yardım programlarını sürdürmeye hazır olduklarını aktardı.

Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün korunmasından yana olduklarının altını çizen Rıjenkov, Suriye'yi uluslararası platformlarda desteklemeye ve ülkeye yönelik uygulanan yaptırımların kaldırılması için çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şara da Belarus ile işbirliğini sürdürmek istediklerine dikkati çekerek, Belarus ekipmanlarına doğacak talep çerçevesinde ulaştırma sektörünü reform etmeyi planladıklarını ve Belarus'un Şam Büyükelçiliğinin faaliyetlerine yeniden başlatılmasından yana olduklarını belirtti.