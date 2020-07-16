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Dünya

Malavi Devlet Başkanı'ndan halka Kovid-19'la mücadele çağrısı: 3 gün oruç tutun

Malavi Devlet Başkanı Chakwera, halkı Kovid-19 salgınıyla mücadele için 3 gün boyunca dua etmeye ve oruç tutmaya çağırdı.

AA16 Temmuz 2020 Perşembe 16:41 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 16:42
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Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, gazetecilere yaptığı açıklamada, 19 Temmuz Pazar gününü de ulusal şükran günü ilan ettiğini ifade ederek "Tüm dindar vatandaşları ve Malavili sakinlerini, Kovid-19'a karşı bugün başlamak üzere üç gün boyunca dua etmeye ve oruç tutmaya çağırıyorum." dedi.

Eski bir papaz olan Chakwera, geçen ay düzenlenen seçimleri kazanarak devlet başkanı olmuştu.

Ülkede şimdiye kadar 21 bin 532 Kovid-19 testi yapılırken, 2 bin 497 kişide Kovid-19 tespit edildi. Virüs nedeniyle 40 kişi hayatını kaybetti.

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