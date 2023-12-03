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Dünya

Maldivler Devlet Başkanı duyurdu: Hindistan askerleri ülkeden çekiliyor

Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu, Hindistan'ın askerlerini ülkesinden çekmeyi kabul ettiğini söyledi.

AA3 Aralık 2023 Pazar 21:28 - Güncelleme:
Maldivler Devlet Başkanı duyurdu: Hindistan askerleri ülkeden çekiliyor
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India Today'in haberine göre, Muizzu, Maldivler'in başkenti Male'de gazetecilere yaptığı açıklamada "Yaptığımız görüşmelerde Hindistan hükümeti, askerlerini çekmeyi kabul etti. Ayrıca kalkınma projeleriyle ilgili sorunları çözmek üzere üst düzey bir komite kurulması konusunda da mutabık kaldık." dedi.

Muizzu'nun açıklamasına rağmen, Hindistan'daki hükümet kaynakları "iki tarafın konuyla ilgili görüşmelerde bulunduğunu" kaydetti.

Hükümet kaynaklarına göre, konu, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Muizzu arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansında (COP28) "kısaca" ele alındı.

"Çin yanlısı" politikalarıyla bilinen Muizzu, başkanlık seçim kampanyası boyunca Hindistan ordusunun ülkesinden çekileceğine dair vaatleriyle öne çıkıyordu.

Muizzu, seçim zaferinin ardından destekçilerine hitaben yaptığı konuşmada, kampanyasında verdiği sözü tutacağını ve Hint askeri personelini ülkesinden çıkarmakta kararlı olduğunu belirtmişti.

Vatandaşlarının isteği dışında ülkesinde yabancı bir ordunun kalmasına izin vermeyeceğini vurgulayan Muizzu, Hint askerlerinin çıkarılması için süreci başlatacağına işaret etmişti.

Maldivler'de konuşlu Hint askerlerinin tam sayısı bilinmiyor.

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