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Dünya

Maldivler'de arbede! Bakanlara yönelik oylamada milletvekilleri birbirine girdi

Maldivler'de kabineye yeni atanacak bakanlar için yapılacak güven oylaması öncesi mecliste, milletvekilleri arasında arbede çıktı.

AA31 Ocak 2024 Çarşamba 06:29 - Güncelleme:
Maldivler'de arbede! Bakanlara yönelik oylamada milletvekilleri birbirine girdi
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Hint Okyanusu'nda ada ülkesi Maldivler'de 2023 sonunda Cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Muizzu, parlamento çoğunluğunu elinde tutan muhalefetin tepkisiyle karşı karşıya.

Maldivler ulusal basında çıkan haberlere göre Cumhurbaşkanı Muizzu, kabinesine atadığı yeni bakanlara yönelik yapılacak güven oylaması öncesi parlamentoda arbede yaşandı.

Muhalefetteki Maldiv Demokrat Partisinin (MDP), Muizzu'nun kabinesine görevlendireceği bakan adayları için güven oyuna karşı çıkma hamlesi, iktidar kanadının tepkisini çekti.

İktidar ve ortağı Ulusal Halk Kongresi ve iktidar ortağı olan Maldivler İlerici Partisi (PPM-PNC) milletvekilleri, muhalefetin hamlesine karşı parlamento oturumunu engellemeye çabaladı.

Ülke basını ve internete yayılan görüntülere göre PPM-PNC kanadı milletvekilleri kürsüde vuvuzela çaldı, daha sonra muhalefetteki MDP milletvekilleri ile birbirine girdi.

Kavga eden milletvekillerinin, birbirlerini tekmelediği ve yere düştüğü anların kameralara yansıdığı görüldü.

Olaylar sonrası yaralanan bir milletvekilinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi

MDP ve demokratların, Muizzu'nun görevden alınmasına yönelik önerge vermeye hazırlandığı ve bu amaçla imza topladığı aktarıldı.

- MUİZZU'NUN HİNDİSTAN KARŞITI TUTUMU

Maldivler'de, Male'nin belediye başkanıyken geçen yıl 30 Eylül'de yapılan başkanlık seçimlerine aday olan Muizzu, Devlet Başkanı İbrahim Muhammed Salih'e karşı oyların yüzde 54,06'sını alarak kazanmıştı.

Muizzu, "Çin yanlısı" bir aday olarak görülürken, rakibi Salih ise "Hindistan yanlısı" olarak değerlendiriliyordu.

Yeni seçilen Devlet Başkanı, seçim kampanyasında ülkenin dış politikasında Hindistan ile ilişkilere öncelik veren geleneksel tutumuna son vereceğini duyurmuştu.

"Çin yanlısı politika izlediği" gerekçesiyle muhalefetin tepkisini çeken Muizzu, Hindistan'dan mart ayına kadar 88 askeri personelini ülkeden çekmesini istemişti.

Muizzu'nun Hindistan karşıtı politikası, yoğun eleştirileri de beraberinde getirdi.

Son dönemde MDP dahil bazı partilerin yaptıkları ortak açıklamada, dış politikadaki değişimin, ülkenin uzun vadede kalkınması için "son derece zararlı" olduğunu ifade etmişti.

"Hindistan" yanlısı tutumuyla tanınan eski Cumhurbaşkanı İbrahim Muhammed Salih'in partisi MDP, şu anda parlamentoda çoğunluğa sahip.

  • Maldivler kabine bakanları
  • güven oylaması
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