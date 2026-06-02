İSTANBUL 32°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Haziran 2026 Salı / 17 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9307
  • EURO
    53,5641
  • ALTIN
    6684.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Maldivler'den sosyal medya kararı! 16 yaş altına yeni kısıtlama geliyor
Dünya

Maldivler'den sosyal medya kararı! 16 yaş altına yeni kısıtlama geliyor

Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu, 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını sınırlandırmaya yönelik düzenlemeyi bir yıl içinde hayata geçirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

AA2 Haziran 2026 Salı 13:51 - Güncelleme:
Maldivler'den sosyal medya kararı! 16 yaş altına yeni kısıtlama geliyor
ABONE OL

Maldivler Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Muizzu, düzenlediği basın toplantısında, çocukların güvenliğini sağlamak için atılacak adımlara ilişkin konuştu.

Ülkede 16 yaş altındaki çocukların belirli sosyal medya platformlarına erişimini kısıtlamayı planladıklarını söyleyen Muizzu, düzenlemenin en geç bir yıl içinde tamamen uygulamaya konacağını belirtti.

Muizzu, hükümetin bu kararına, ülkedeki çocukların sosyal medyada maruz kaldığı istismar, zorbalık ve uygun olmayan içerikleri gerekçe gösterdi.

Sosyal medya kısıtlamasının çocukların güvenliğini sağlamak açısından elzem olduğuna dikkati çeken Muizzu, bu durumun, ülkedeki dijitalleşme çabalarından geri adım attıkları anlamına gelmediğini ifade etti.

Avustralya, Aralık 2025'te 16 yaş altındakilerin sosyal medya platformlarına erişimini engelleyen yasal düzenlemeyi dünyada ilk hayata geçiren ülke olurken Endonezya da martta benzer adım atarak Güneydoğu Asya'da bu uygulamayı başlatan ilk ülke olarak kayıtlara geçmişti.

Malezya'da, 16 yaş altındakilerin sosyal medya hesabı açmasını engellemeyi amaçlayan düzenleme de dün yürürlüğe girmişti.

Polonya, Danimarka, Fransa, İspanya, Yunanistan ve İngiltere gibi Avrupa ülkeleri de benzer adımları atmaya hazırlanıyor.

  • Maldivler Cumhurbaşkanı
  • Çocuk sosyal medya sınırı
  • Muhammed Muizzu

ÖNERİLEN VİDEO

''Anksiyetem tuttu'' diyerek bariyerlere çarptı! Polisten kaçmak pahalıya patladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.