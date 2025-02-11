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Dünya

Malezya Başbakanı Enver İbrahim: Dünya Müslüman aleminin lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan ağırlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuşan Malezya Başbakanı Enver İbrahim, 'Dünya Müslüman aleminin lideri, adalet savunucusu, insan hakları savunucusu bir lideri (Cumhurbaşkanı Erdoğan) ağırlıyoruz, şanslıyız' dedi.

HABER MERKEZİ11 Şubat 2025 Salı 09:08 - Güncelleme:
Malezya Başbakanı Enver İbrahim: Dünya Müslüman aleminin lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan ağırlıyoruz
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Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu.

Malezya Başbakanı İbrahim'in açıklamalarından satır başları şöyle;

* Adil sonuçlar konusunda dünyada çaba sarf eden bir lideri ağırlıyoruz, şanslıyız. İki ülke arasında işbirliği konusunda kararlıyız. Aldığımız kararları uygulama konusunda kararlıyız.

* Dünya Müslüman aleminin lideri, adalet savunucusu, insan hakları savunucusu bir lideri (Cumhurbaşkanı Erdoğan) ağırlıyoruz, şanslıyız.

* Ticari ilişkilerimizi, yatırımlarımızı şu anki mevcut rakamdan 5 milyar dolar civarlarından 10 milyarlara çıkarmamız gerektiğini konuştuk.

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