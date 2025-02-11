Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu.
Malezya Başbakanı İbrahim'in açıklamalarından satır başları şöyle;
* Adil sonuçlar konusunda dünyada çaba sarf eden bir lideri ağırlıyoruz, şanslıyız. İki ülke arasında işbirliği konusunda kararlıyız. Aldığımız kararları uygulama konusunda kararlıyız.
* Dünya Müslüman aleminin lideri, adalet savunucusu, insan hakları savunucusu bir lideri (Cumhurbaşkanı Erdoğan) ağırlıyoruz, şanslıyız.
* Ticari ilişkilerimizi, yatırımlarımızı şu anki mevcut rakamdan 5 milyar dolar civarlarından 10 milyarlara çıkarmamız gerektiğini konuştuk.