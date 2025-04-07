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Dünya

Malezya Başbakanı Enver, Suriye ile ilişkileri geliştirmeye ''kararlı''

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ekonomik sektör başta olmak üzere Suriye ile ilişkileri geliştirmede 'kararlı' olduklarını bildirdi.

AA7 Nisan 2025 Pazartesi 12:04 - Güncelleme:
Malezya Başbakanı Enver, Suriye ile ilişkileri geliştirmeye ''kararlı''
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Enver, Facebook hesabından, Malezya-Suriye ilişkilerine yönelik yazılı açıklama paylaştı.

Suriye'de kurulan yeni hükümet için Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı tebrik eden Enver, Malezya'nın Suriye ile ikili ilişkileri geliştirmekte "kararlı" olduğunu ifade etti.

Enver, Malezya merkezli şirketlere, Suriye'nin yeniden inşasına katkıda bulunması için yatırım çağrısı yaparak, Şara'nın, ikili işbirliğini güçlendirmek amacıyla kendisini Suriye'ye davet ettiğini belirtti.

Suriye'nin başkenti Şam'daki halk sarayında, 61 yıllık Baas rejimi devrildikten sonra, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara başkanlığında kurulan ilk kabine için yemin töreni düzenlenmişti.

Törende, Cumhurbaşkanı Şara başkanlığındaki yeni kabine açıklanmıştı.

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