Malezya Başbakanı Enver, Suriye ile ilişkileri geliştirmeye ''kararlı''

Enver, Facebook hesabından, Malezya-Suriye ilişkilerine yönelik yazılı açıklama paylaştı.

Suriye'de kurulan yeni hükümet için Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı tebrik eden Enver, Malezya'nın Suriye ile ikili ilişkileri geliştirmekte "kararlı" olduğunu ifade etti.

Enver, Malezya merkezli şirketlere, Suriye'nin yeniden inşasına katkıda bulunması için yatırım çağrısı yaparak, Şara'nın, ikili işbirliğini güçlendirmek amacıyla kendisini Suriye'ye davet ettiğini belirtti.

Suriye'nin başkenti Şam'daki halk sarayında, 61 yıllık Baas rejimi devrildikten sonra, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara başkanlığında kurulan ilk kabine için yemin töreni düzenlenmişti.

Törende, Cumhurbaşkanı Şara başkanlığındaki yeni kabine açıklanmıştı.