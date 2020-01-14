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Dünya

Malezya Başbakanı, Hindistan'ın palm yağı ithalat yasağına rest çekti

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Hindistan'ın tartışmalı vatandaşlık yasasına getirdiği eleştirilerin ardından Hindistan'ın Malezya'dan palm yağı ithalatını yasaklamasına, 'Bir yanlış yapılıyorsa bunu söylemek zorundayız.' diye cevap verdi.

AA14.01.2020  10:28 - Güncelleme: 14.01.2020  10:28

Başkent Kuala Lumpur'da bir bankanın düzenlediği ekonomi forumunda konuşan Başbakan Mahathir, geçen hafta Hindistan Ticaret ve Endüstri Bakanlığının Malezya'dan gelen palm yağını yasaklı ürünler listesine koyma kararını değerlendirdi.

Hindistan'ın Malezya'ya yönelik palm yağı boykotunun gerçeklerin konuşulmasını engelleyemeyeceğini vurgulayan Mahathir, "Yanlışların yapılmasına müsaade eder ve sadece parayı düşünürsek daha çok yanlış yapılır." dedi.

Mahathir, bugün Hindistan'da yaşananların halkı huzursuz ettiğini belirterek "Bütün dünya, orada birilerine karşı ayrımcılık yapılmasının yanlış olduğunu düşünüyor." diye konuştu.

Malezya Başbakanı, ülkesinin en büyük palm yağı ithalatçısı olan Hindistan ile sorunların çözülmesinden taraf olduğunun altını çizdi.

Hindistan'ın palm yağı yasağına rağmen Malezya'nın duruşunu sürdüreceğini kaydeden Mahathir, "Bir yanlış yapılıyorsa bunu söylemek zorundayız. Bizim yapmamız gereken şey de budur, çözüm bulmaktır." ifadelerini kullandı.

- MAHATHİR, HİNDİSTAN'DAKİ VATANDAŞLIK YASASINI ELEŞTİRMİŞTİ

Malezya Başbakanı Mahathir, geçen ay Kuala Lumpur Zirvesi'nin kapanışında düzenlediği basın toplantısında, Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen vatandaşlık yasasını eleştirmişti.

Söz konusu yasanın insan haklarına aykırı olduğuna işaret eden Mahathir, yasanın ülkedeki barışı bozduğunu savunmuştu.

Mahathir'in eleştirileri üzerine Hindistan Ticaret ve Endüstri Bakanlığı, 9 Ocak'ta yayımladığı bildiride, Malezya palm yağını yasaklı ürünler listesine koymuştu.

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