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Dünya

Malezya Başbakanı İbrahim'den işgalci İsrail'e 'barbar' çıkarması: Artık uluslar topluluğunun bir parçası değildir

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in 'medeni uluslar topluluğunun bir parçası olmadığını' belirtti. İsrail'in Filistin halkına yönelik 'barbarlık' olarak nitelendirilen eylemlerine karşı, 'tüm küresel düzeni korumak adına kararlı bir eylem gerektiğini' ifade etti.

AA11 Kasım 2024 Pazartesi 19:22 - Güncelleme:
Malezya Başbakanı İbrahim'den işgalci İsrail'e 'barbar' çıkarması: Artık uluslar topluluğunun bir parçası değildir
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Bernama haber ajansına göre, Başbakan Enver, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde konuştu.

Enver, Filistin halkının maruz kaldığı şiddete, yıkıma ve sefalete son vermenin yollarını ve araçlarını bulmak ve anlatılmamış acılarını dindirmek için bu gibi zirveler de dahil çaba sarf edilmesinin önemine işaret etti.

Başbakan Enver, "İsrail artık medeni uluslar topluluğunun bir parçası değildir ve barbarlığı sadece Orta Doğu'yu değil, tüm küresel düzeni korumak için kararlı bir eylemden başka bir şey gerektirmez." dedi.

Enver, İsrail'in Filistin halkına karşı "alçakça ve pervasızca soykırım" yürüttüğünü vurguladı ve uluslararası toplumun, İsrail'in bu eylemlerine karşı hızlı ve etkili şekilde harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

İsrail'in Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansını (UNRWA) hedef alarak Filistinlilerin "can simidine" saldırdığını belirten Enver, UNRWA'ya daha etkin koruma sağlamak için derhal atım atılmasının önemine dikkati çekti.

Enver, uluslararası topluma, acil bir tedbir olarak, İsrail'e karşı derhal silah ambargosu uygulanması için baskı yapma çağrısında bulundu.

Sadece Filistinlilerin değil, insanlığın iyiliği için İsrail'in uluslararası hukuk ve normları tekrar tekrar ihlal etmesini cezalandırmaları gerektiğini dile getiren Enver, İsrail'in BM'den kovulması için bir konsensüs kurulması gerektiğini ifade etti.

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