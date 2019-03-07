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Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Filipinler'in güneyinde kurulan Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Bölgesi'ni destekliyor

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Filipinler'in güneyinde kurulan Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Bölgesi'ni desteklediğini söyledi.

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Resmi ziyaret için Filipinler'e giden Başbakan Mahathir Muhammed, yerel televizyon kanalı ABS-CBN'ye verdiği röportajda, Filipinler'in güneyindeki barış süreci, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) bölgesinin ekonomik potansiyeli ve Asya ülkelerinde aşırılık yanlısı fikirlerin yayılma tehlikesine dair değerlendirmelerde bulundu.
 
Filipinler'deki barış sürecinin olumlu fırsatları beraberinde getireceğinin altını çizen Mahathir, "Mindanao'da barışın sağlanması halinde Filipinler'in bu bölgesinde kalkınma için fırsatlar doğacaktır." şeklinde konuştu.
 
Mahathir, Mindanao'da barış sürecinin ardından ekonomik kalkınmanın da önemine dikkati çekerek, "Ekonomik durum iyi olursa bölgede şiddete yönelik eğilimler de azalır." dedi.
 
Malezya'nın Bangsamoro Özerk Bölgesi'ne ekonomik destek sağlayacağını vadeden Mahathir, "Bölgenin büyük ekonomik potansiyelini dikkate alarak Mindanao'da özerk bölgenin kurulmasıyla iki ülke arasında ekonomik ilişkileri artırmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.
 
AŞIRILIK YANLISI FİKİRLERİN ASYA'DA YAYILMASINA KARŞI UYARI
 
Diğer yandan Asya ülkelerinde aşırılık yanlısı fikirlerin yayıldığının altını çizen Mahathir, "Aşırıcılık maalesef ileride yayılacak. Sebebi gayet açık çünkü sorunun kökenini anlamaya çalışmıyoruz. Sorunların temelini reddederek aşırı fikirlerle savaşmaya çalışmak başarı getirmez." dedi.
 
Mahathir, daha sonra Filipinler'in başkenti Manila'da, "Malezya-Filipinler İş Forumu"nda yaptığı konuşmada, ASEAN ülkelerinin ekonomik potansiyeline dair açıklamalarda bulundu.
 
Güneydoğu Asya ülkelerinin 600 milyonluk toplam nüfusla büyük bir dev olduğunu belirten Mahathir, "ASEAN ülkelerinin büyük nüfusuna rağmen bölünmesi faydalı olmaz. Hala farklı iç pazarlarımızın olması büyüme kapasitemizi sınırlıyor. Ekonomik güç olarak ortaya çıkması için ASEAN üyelerinin birlikte hareket etmesi lazım. Bu yüzden Malezya, en kalabalık nüfuslu kom

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