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Malezya Başbakanı Muhammed: Malezya'daki kalkınmanın büyük kısmı Çinliler sayesinde

Malezya Başbakanı Muhammed, 'Malezya'daki kalkınmanın büyük bir kısmı, ülkedeki Çinliler sayesinde gerçekleşmiştir.' dedi.

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Başkent Kuala Lumpur'da düzenlenen Dünya Çin Ekonomik Forumu'nda (WCEF) konuşan Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Malezya'nın yeni dönemdeki ekonomi politikalarından ve ülkedeki Çinli vatandaşların Malezya ekonomisine katkısından bahsetti.

Mahathir, dünyanın her yerinde aktif olan Çinlilerin bulundukları ülkelerde ekonomiye katkı sağladıklarına dikkati çekerek, "Gittikleri ülkelerin vatandaşı olup birçok ülkenin kalkınmasına yardımcı oldular. Zira Malezya'da nüfusun yüzde 30'unu Çin kökenli vatandaşlar oluşturuyor." şeklinde konuştu.

Çinlilerin iş odaklı olduklarını ve parayı iyi değerlendirdiklerini vurgulayan Mahathir, "Malezya'daki kalkınmanın büyük bir kısmı, ülkedeki Çinliler sayesinde gerçekleşmiştir. Buraya geldiler, vatandaş oldular ve ülkenin kalkınmasına katkı sağladılar." ifadesini kullandı.

Mahathir, hükümetin ülkedeki Çinli vatandaşların Malezya ekonomisine katkılarını takdir ettiğinin altını çizerek, "Malezya, Çinli girişimcilerin kabiliyetinden faydalanmaya devam edecektir." dedi.

Bunun yanı sıra Mahathir, dünya düzeninin değiştiğini vurgulayarak Malezya'nın yapay zeka ve endüstri devrimine dair gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi. 

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