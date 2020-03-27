Malezya Başbakanı ve bakanlar, iki aylık maaşlarını yeni tip koronavirüsle mücadele için bağışlama kararı aldı

AA 27 Mart 2020 Cuma 08:01 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 08:01

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, bu haftaki bakanlar kurulu toplantısında alınan karar neticesinde Başbakan, bakanlar ve yardımcılarının, iki ay boyunca maaşlarını Kovid-19 fonuna yatıracakları duyuruldu.

Açıklamada, 11 Mart'ta açılan Kovid-19 fonunun şimdiye kadar 8,4 milyon Malezya ringgiti (12 milyon TL) yardım topladığı belirtilirken, "Atılan bu adım, hükümetin Kovid-19'dan etkilenenlere yardım etme kararlılığını göstermektedir." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Malezya, Kovid-19 nedeniyle Bangladeş'te mahsur kalan 225 vatandaşını ülkeye getirdi.

Ülke genelindeki Kovid-19 vakaları ise bugün 2 bin 31'e yükselirken yaşamını yitirenlerin sayısı 23 oldu.

Virüse yakalanan 80 kişinin sağlık çalışanı olduğu belirtildi.