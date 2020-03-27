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Dünya

Malezya Başbakanı ve bakanlar, iki aylık maaşlarını yeni tip koronavirüsle mücadele için bağışlama kararı aldı

Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin ve kabine üyeleri, iki aylık maaşlarını ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için bağışladı.

AA27 Mart 2020 Cuma 08:01 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 08:01
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Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, bu haftaki bakanlar kurulu toplantısında alınan karar neticesinde Başbakan, bakanlar ve yardımcılarının, iki ay boyunca maaşlarını Kovid-19 fonuna yatıracakları duyuruldu.

Açıklamada, 11 Mart'ta açılan Kovid-19 fonunun şimdiye kadar 8,4 milyon Malezya ringgiti (12 milyon TL) yardım topladığı belirtilirken, "Atılan bu adım, hükümetin Kovid-19'dan etkilenenlere yardım etme kararlılığını göstermektedir." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Malezya, Kovid-19 nedeniyle Bangladeş'te mahsur kalan 225 vatandaşını ülkeye getirdi.

Ülke genelindeki Kovid-19 vakaları ise bugün 2 bin 31'e yükselirken yaşamını yitirenlerin sayısı 23 oldu.

Virüse yakalanan 80 kişinin sağlık çalışanı olduğu belirtildi.

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