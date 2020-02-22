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Dünya

Malezya, Çin'den seyahat yasağını sürdüreceğini açıkladı

Malezya hükümeti, Çin'in Vuhan kentinden yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesine karşı, ülkede karantinaya alınan eyaletlerden Malezya'ya karşılıklı seyahat yasağının süreceğini bildirdi.

AA22 Şubat 2020 Cumartesi07:49 - Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 07:49

Basına konuşan Başbakan Mahathir Muhammed, Malezya genelindeki Kovid-19 vakalarının azalmasının seyahat yasağı kararını henüz etkilemeyeceğini belirterek, "Kovid-19 vakalarına ilişkin tepe noktasına henüz ulaştığımızı düşünmüyoruz." dedi.

Mahathir, salgına ilişkin temkinli olmayı sürdüreceklerinin altını çizerek, "Seyahat yasağına dair bir karar almadan önce mevcut durumu yakından izleyeceğiz." diye konuştu.

Malezya geçen ay, Kovid-19'un yayıldığı Çin'in Hubey eyaletinden ülkeye seyahatleri bir süreliğine durdurmuş, bu ayın başında da yasağının kapsamını genişleterek Çin'de karantinaya alınan diğer eyaletlerden Malezya'ya seyahatlere de geçici yasak koymuştu.

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