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Dünya

Malezya Dışişleri Bakanı'ndan 'Kuala Lumpur Zirvesi' açıklaması

Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah: 'Kuala Lumpur Zirvesi'ni yapmak istediğimizde bazıları bizi ümmeti bölmekle suçladı fakat bu kişiler diğer ülkelerin bombalanması veya yaptırıma maruz kalmasını onaylıyor.'

AA20.12.2019  15:52 - Güncelleme: 20.12.2019  15:52

Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah: "Kuala Lumpur Zirvesi'ni yapmak istediğimizde bazıları bizi ümmeti bölmekle suçladı fakat bu kişiler diğer ülkelerin bombalanması veya yaptırıma maruz kalmasını onaylıyor." 

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