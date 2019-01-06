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Sultan V. Muhammed tahttan indi

Malezya Kralı Sultan V. Muhammed görev süresi dolmadan istifa ederek tahttan indi.

  • star.com.tr
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Malezya'nın 50 yaşındaki kralı V. Muhammed, görev süresi dolmadan tahttan indi.

İstifa kararı ile ilk kez bir Malezya kralı, 5 yıllık görev süresi dolmadan tahtı bırakmış oldu.

Ulusal Saray'dan yapılan açıklamada, Kral V. Muhammed'in 2016'da başladığı görevinden süresi dolmadan istifa ettiği, istifasının derhal yürürlüğe girdiği ifade edildi

Kral/Sultan V. Muhammed Kimdir?

2016 yılında Malezya'nın 15. kralı olarak tahta çıkan Sultan V. Muhammed, İngiltere'de önce Oxford İslami Çalışmalar Merkezi'nde, daha sonra St. Cross Koleji'nde diplomasi eğitimi aldı. Londra'daki Huron Üniversitesi'nde de diplomasi ve işletme yönetimi üzerine eğitim gördü.

V. Muhammed, 2018 yılında Rusya'nın başkenti Moskova'da güzellik kraliçesi seçilen 25 yaşındaki Oksana Voevodina ile yaptığı evlilikle gündeme gelmişti.

Malezya'da daha çok sembolik rolü olan kral, Malay Müslümanları arasında Malay geleneğinin ve İslam'ın dini lideri olarak görülüyor. Malezya'daki sistem uyarınca, her biri Malezya yarımadasındaki bir eyalete başkanlık eden 9 sultan, kardeşlerden hangisinin yeni kral olacağına 5 yılda bir toplanan Yöneticiler Konferansı'nda gizli oylamayla karar veriyor.
 

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