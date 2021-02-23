İSTANBUL 12°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Şubat 2021 Salı / 11 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0517
  • EURO
    8,5711
  • ALTIN
    410.221
  • BIST100
    1525.16
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Malezya, mahkeme kararına rağmen 1086 göçmeni iade etti
Dünya

Malezya, mahkeme kararına rağmen 1086 göçmeni iade etti

Malezya'ya 1200 Myanmar uyruklu göçmenin büyük bir kısmı, mahkeme kararına rağmen ülkelerine iade edildi.

AA23 Şubat 2021 Salı 16:08 - Güncelleme: 23 Şubat 2021 Salı 16:08
ABONE OL

Malezya Göç İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, ülkeye kaçak yollarla gelen 1200 Myanmarlı göçmenden 1086'sının, Malezya Silahlı Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetlerinin koordinasyonunda Perak eyaleti kıyısından 3 gemiyle gönderildiği bildirildi.

Açıklamada göçmenlerin, her sene yapılan olağan uygulama kapsamında sınır dışı edildiği belirtilerek, "İade edilen Myanmar vatandaşları arasında Arakanlılar ve sığınma talebinde bulunanlar yok." ifadesi kullanıldı.

Göçmenlerin hepsinin ülkelerine dönmeye rıza gösterdiği vurgulanan açıklamada, "Kimseye herhangi bir zorlama yapılmamıştır." değerlendirmesi yer aldı.

Kuala Lumpur Yüksek Mahkemesi, Uluslararası Af Örgütünün Myanmarlı göçmenlerin iade edilmesi kararının durdurulması için yaptığı başvuruyu kabul etmiş, göçmenlerin sınır dışı edilmesi işleminin askıya alındığını duyurmuştu.

Myanmarlı göçmenlerin bir kısmının mahkeme kararına rağmen iade edilmesi, ülkede tartışma yarattı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.