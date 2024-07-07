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Dünya

Malezya ve Filipinler arasında 'kıta sahanlığı' krizi

Malezya, Filipinler'in ihtilaflı Güney Çin Denizi'nde kıta sahanlığının genişletilmesi talebiyle Birleşmiş Milletlere (BM) başvurmasına tepki gösterdi.

AA7 Temmuz 2024 Pazar 15:29 - Güncelleme:
Malezya ve Filipinler arasında 'kıta sahanlığı' krizi
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Bernama haber ajansına göre, Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan, Filipinler'in BM'ye başvurusuna ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Hasan, başvuruya ilişkin BM'ye Malezya'nın "egemenlik haklarının" altını çizen diplomatik nota gönderdiklerini belirtti.

Filipinler'in haklarını resmen tesis etmeye çalıştığı deniz altı bölgesinin Malezya'nın Sabah eyaletini de kapsadığına işaret eden Hasan, "Sabah ve Sarawak eyaletlerinin bağımsızlığının ve Malezya'ya katılımının sistemli ve düzenli şekilde gerçekleştirildiğini, BM'nin de bunu tanıdığını" söyledi.

Hasan, "Sabah ve Sarawak'ın Malezya'nın bir parçası" olduğunu, bu konunun Filipinler ile diplomatik ilişkileri etkilememesini temenni ettiğini dile getirdi.

- FİLİPİNLER'İN KITA SAHANLIĞINA İLİŞKİN BM'YE BAŞVURUSU

Filipinler Denizcilik ve Okyanus İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Marshall Louis Alferez, haziranın ortasında yaptığı açıklamada Palawan eyaletinin batısında, Güney Çin Denizi'ndeki kıta sahanlığının kapsamı hakkında BM Kıta Sahanlığı Sınırları Komisyonuna bilgi sunulduğunu bildirmişti.

Filipinler'in BM Deniz Hukuku Sözleşmesi kapsamında egemenlik haklarını resmen tesis etmeye çalıştığı deniz altı bölgesi, Çin, Filipinler, Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan tarafından yıllar boyunca ihtilafa konu olan adalar, adacıklar, resifler ve atoller zinciri Spratly Adaları'nı kapsıyor.

- GÜNEY ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞI

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, her yıl yaklaşık 3 trilyon dolarlık deniz ticaretinin gerçekleştiği Güney Çin Denizi'nin neredeyse tamamında hak iddia ediyor. Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak sahibi olduklarını savunuyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurların yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

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