İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2025 Cumartesi / 17 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,2388
  • EURO
    38,0197
  • ALTIN
    3360.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Malezya ve Mısır'dan Trump'ın Gazze planına ret
Dünya

Malezya ve Mısır'dan Trump'ın Gazze planına ret

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile yaptığı görüşmede, Filistinlileri Gazze'den 'çıkmaya zorlayacak' her türlü girişimi kesinlikle reddettiklerini söyledi.

AA15 Şubat 2025 Cumartesi 16:22 - Güncelleme:
Malezya ve Mısır'dan Trump'ın Gazze planına ret
ABONE OL

Başbakan Enver, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Sisi ile görüşmesine dair bilgi verdi.

Sisi ile Gazze'deki son insani durum ve yeniden inşa çabaları hakkında görüştüğünü belirten Enver, Sisi ile Filistinlileri Gazze'den "çıkmaya zorlayacak" her türlü girişimi kesinlikle reddettiklerini aktardı.

Enver, bu tür eylemlerin Filistin davasına ve bağımsız bir Filistin Devleti kurma çabalarına zarar vereceğini kaydetti.

Enver, görüşmede "siyonist İsrail rejiminin acımasız saldırıları altında acı çeken" Filistinlilere insani ve tıbbi yardımın kolaylaştırılması konusunda Mısır'ın süren desteğine yönelik derin takdirlerini ilettiğini belirtti.

Öte yandan, Japonya ve Malezya'nın Filistin'in kalkınması için Doğu Asya Ülkeleri Arasında İşbirliği Konferansı kapsamında Gazze'nin yeniden inşasına yönelik ortak çabalarını ele aldığını belirten Enver, özellikle ekonomi, yatırım, ticaret, eğitim ve kültür alanlarında Malezya-Mısır bağlarını güçlendirme ve iki ülke arasındaki işbirliğini daha da geliştirme yönündeki kararlılıklarını yineledi.

- TRUMP'IN, GAZZE'Yİ "DEVRALMA" VE FİLİSTİNLİLERİ ZORLA YERİNDEN ETME PLANI

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.

  • Malezya Başbakanı
  • Enver İbrahim
  • Mısır Cumhurbaşkanı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.