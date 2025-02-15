Malezya ve Mısır'dan Trump'ın Gazze planına ret

Başbakan Enver, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Sisi ile görüşmesine dair bilgi verdi.

Sisi ile Gazze'deki son insani durum ve yeniden inşa çabaları hakkında görüştüğünü belirten Enver, Sisi ile Filistinlileri Gazze'den "çıkmaya zorlayacak" her türlü girişimi kesinlikle reddettiklerini aktardı.

Enver, bu tür eylemlerin Filistin davasına ve bağımsız bir Filistin Devleti kurma çabalarına zarar vereceğini kaydetti.

Enver, görüşmede "siyonist İsrail rejiminin acımasız saldırıları altında acı çeken" Filistinlilere insani ve tıbbi yardımın kolaylaştırılması konusunda Mısır'ın süren desteğine yönelik derin takdirlerini ilettiğini belirtti.

Öte yandan, Japonya ve Malezya'nın Filistin'in kalkınması için Doğu Asya Ülkeleri Arasında İşbirliği Konferansı kapsamında Gazze'nin yeniden inşasına yönelik ortak çabalarını ele aldığını belirten Enver, özellikle ekonomi, yatırım, ticaret, eğitim ve kültür alanlarında Malezya-Mısır bağlarını güçlendirme ve iki ülke arasındaki işbirliğini daha da geliştirme yönündeki kararlılıklarını yineledi.

- TRUMP'IN, GAZZE'Yİ "DEVRALMA" VE FİLİSTİNLİLERİ ZORLA YERİNDEN ETME PLANI

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.



