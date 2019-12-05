Malezya basınında yer alan haberlere göre, Penang'ın George Town eyaletinde yaşayan 52 yaşındaki M. Balaji, solunum yetmezliği nedeniyle fenalaştı.

Balaji'yi hastaneye götürmek isteyen ailesi, taşınması için itfaiyeden yardım istedi.

Kısa sürede Balaji'nin oturduğu apartmana gelen itfaiye ekibi, 1 saatten fazla süren çalışma sonucunda hastayı ambulansa taşıyabildi.

İtfaiye şefi Muzamer Mohd Salih, gazetecilere yaptığı açıklamada, evine vardıklarında hastayı bilinci yarı açık yatarken gördüklerini belirterek, "10 kişilik bir ekiple özel battaniye kullanarak önce asansöre, daha sonra ambulansa götürmeyi başardık." dedi.

Muzamer, evin girişi küçük olduğu için hastayı taşımakta güçlük çektiklerini vurguladı.

Balaji, daha önce de iki defa daha rahatsızlanmış ve hastaneye gitmek için itfaiyeden yardım istenmişti.